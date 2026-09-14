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Мален из Ромы повторяет рекорд Тотти, возглавляя список топ-бомбардиров Серии А

Мален, забивший шесть мячей в четырех турах, повторяет достижение Тотти и близок к рекорду Манфредини.
Мален из Ромы повторяет рекорд Тотти, возглавляя список топ-бомбардиров Серии А
Дониелл Мален / Getty Images

Дониелл Мален, нападающий итальянского футбольного клуба Рома, продолжает выделяться своей игрой в текущем сезоне Серии А.

После четырех туров этот 27-летний футболист из Нидерландов занимает первое место в списке топ-бомбардиров чемпионата, забив шесть мячей.

Мален забил свой шестой мяч в игре против Торино сегодня, ранее он забивал Фиорентине и Лечче. Единственной командой, которой он не смог забить, оказалась Аталанта.

Так, Мален повторил достижение Тотти, который также забил шесть мячей в первых четырех турах сезона-2001/02.

Рекордсменом по-прежнему остается Педро Манфредини, забивший семь мячей в сезоне-1960/61.

Также было упомянуто, что Лацио рассматривает возможность вернуть опытного аргентинского игрока в Серию А.

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