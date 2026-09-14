Мален из Ромы повторяет рекорд Тотти, возглавляя список топ-бомбардиров Серии А
Мален, забивший шесть мячей в четырех турах, повторяет достижение Тотти и близок к рекорду Манфредини.
Дониелл Мален, нападающий итальянского футбольного клуба Рома, продолжает выделяться своей игрой в текущем сезоне Серии А.
После четырех туров этот 27-летний футболист из Нидерландов занимает первое место в списке топ-бомбардиров чемпионата, забив шесть мячей.
Мален забил свой шестой мяч в игре против Торино сегодня, ранее он забивал Фиорентине и Лечче. Единственной командой, которой он не смог забить, оказалась Аталанта.
Так, Мален повторил достижение Тотти, который также забил шесть мячей в первых четырех турах сезона-2001/02.
Рекордсменом по-прежнему остается Педро Манфредини, забивший семь мячей в сезоне-1960/61.
Также было упомянуто, что Лацио рассматривает возможность вернуть опытного аргентинского игрока в Серию А.
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