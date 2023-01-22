Арсенал в результативном матче обыграл Манчестер Юнайтед

Микель Артета и компания продолжают свой путь к долгожданному чемпионству.

В воскресенье, 22 января, на Эмирейтс состоялся центральный матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Манчестер Юнайтед.

"Канониры" на правах хозяев поля и лидера чемпионата вели себя соответствующим образом, владея преимуществом и создавая больше опасных моментов.

Манкунианцы в свою очередь оборонялись, полагаясь на контратаки. И одна из таких завершилась голом.

Маркус Рэшфорд на пару с Люком Шоу вынудил ошибиться Томаса Парти при передаче на своей половине поля. Вингер МЮ подхватил мяч, обыграл защитника один в один и нанес удар в ближний угол ворот с 23-х метров. Аарон Рамсдейл оказался бессилен.

Но гости не долго радовались. Через семь минут лондонцы разыграли угловой, Гранит Джака с фланга навесил на дальнюю штангу, где одинокий Эдди Нкетиа головой замкнул подачу.

После перерыва настала очередь Арсенала забивать первым. Букайо Сака получил мяч на углу штрафной. У него в опекунах оказался Кристиан Эриксен. Сместившись в центр, англичанин ударил в дальний нижний угол, с чем не справился Давид Де Хеа.

Казалось, что с подобным преимуществом в игре и в счете команда Микеля Артеты не пропустит. Но одна ошибка важного игрока все решила.

"Красные дьяволы" заработали право на угловой, с которым у Рамсдейла возникли проблемы. Вратарь не смог выбить мяч из-за помехи в лице одноклубника. Этим воспользовался Лисандро Мартинес, который ударом головой сравнял счет.

Арсенал продолжил оказывать давление на защиту гостей, что дало свои плоды. На 90-й минуте в ходе атаки Нкетиа с близкого расстояния замкнул передачу, однако вопросы вызывало его положение, так как он мог оказаться в офсайде. Но после консультации с VAR Энтони Тэйлор засчитал гол - Нкетиа оформил дубль.

Эрик тен Хаг решил выпустить Алехандро Гарначо вместо Рафаэля Варана, но было уже слишком поздно. Судья дал финальный свисток, который ознаменовал очередную, вполне заслуженную победу Арсенала, который продолжает идти за долгожданным чемпионством.

Теперь на счету Микеля Артеты и его банды 50 очков - на 5 больше, чем у Манчестер Сити + матч в запасе.

Манчестер Юнайтед остается на четвертом месте с 39-ю очками, имея худшую разницу забитых и пропущенных по сравнению с Ньюкаслом.

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Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед 21-го тура АПЛ

Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2

Голы: Нкетиа, 24, 90, Сака, 53 - Рэшфорд, 17, Мартинес, 59.

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 24 - 6

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 8 - 9

Атаки: 102 - 81

Арсенал: Рамсдейл - Уайт (Томиясу, 46), Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор (Холдинг, 90+3), Парти, Джака - Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 82).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Варан (Гарначо, 90+2), Мартинес, Шоу - Эриксен, МакТоминей, Антони (Фред, 71), Фернандеш, Рэшфорд - Вегхорст.

Предупреждения: Уайт - Антони, Шоу.