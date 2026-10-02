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Манчестер Сити бросает вызов обвинениям Премьер-лиги в нарушении финансовых правил

Манчестер Сити обжалует обвинения в нарушении финансовых правил, утверждая, что имеет неоспоримые доказательства своей невиновности.
Манчестер Сити бросает вызов обвинениям Премьер-лиги в нарушении финансовых правил
Манчестер Сити подал апелляцию / Getty Images

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Манчестер Сити подал апелляцию на решение независимой регуляторной комиссии Премьер-лиги, обвинившей клуб в нарушении финансовых правил.

Эта информация размещена на официальном сайте команды.

В заявлении команды говорится:

Этим своим сообщением футбольный клуб Манчестер Сити подтверждает, что в четверг, 1 октября 2026 года, в 19:00 клубом было подано конкретизированное апелляционное заявление на решение комиссии Премьер-лиги в рамках слушаний дисциплинарного дела.

Клуб в своем представлении настаивает, что по ряду обвинений принятое постановление содержит существенные судейские ошибки, касающиеся обеспечения прав, соблюдения принципов и оперирования фактами, что делает его необоснованным по своей сути.

Клуб отрицает свою вину по обвинениям, предъявленным Премьер-лигой, и имеет в своем распоряжении исчерпывающий набор неопровержимых доказательств в поддержку всех своих позиций, касающихся невиновности в этом судебном разбирательстве.

Мы и в дальнейшем будем придерживаться установленной процедуры правового урегулирования дела и будем вынуждены удерживаться от дальнейших комментариев до завершения судопроизводства по всем возникшим вопросам.

Предполагается, что рассмотрение апелляции займет 12 недель после ее подачи, а окончательное решение будет принято не позднее чем через 30 дней после завершения слушаний.

Отметим, что ранее Манчестер Сити был обвинен в 114 нарушениях финансовых правил. Комиссия выявила, что клуб использовал фиктивные платежи, искусственно увеличивал доходы и снижал расходы на сумму более чем 900 миллионов фунтов. Наказание для команды пока не определено.

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