Манчестер Сити бросает вызов обвинениям Премьер-лиги в нарушении финансовых правил

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Манчестер Сити подал апелляцию на решение независимой регуляторной комиссии Премьер-лиги, обвинившей клуб в нарушении финансовых правил.



Эта информация размещена на официальном сайте команды.

В заявлении команды говорится:

Этим своим сообщением футбольный клуб Манчестер Сити подтверждает, что в четверг, 1 октября 2026 года, в 19:00 клубом было подано конкретизированное апелляционное заявление на решение комиссии Премьер-лиги в рамках слушаний дисциплинарного дела.

Клуб в своем представлении настаивает, что по ряду обвинений принятое постановление содержит существенные судейские ошибки, касающиеся обеспечения прав, соблюдения принципов и оперирования фактами, что делает его необоснованным по своей сути.

Клуб отрицает свою вину по обвинениям, предъявленным Премьер-лигой, и имеет в своем распоряжении исчерпывающий набор неопровержимых доказательств в поддержку всех своих позиций, касающихся невиновности в этом судебном разбирательстве.

Мы и в дальнейшем будем придерживаться установленной процедуры правового урегулирования дела и будем вынуждены удерживаться от дальнейших комментариев до завершения судопроизводства по всем возникшим вопросам.