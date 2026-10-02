Манчестер Сити бросает вызов обвинениям Премьер-лиги в нарушении финансовых правил
Читайте также: Гвардиола поддерживает Манчестер Сити в борьбе с обвинениями АПЛ
Манчестер Сити подал апелляцию на решение независимой регуляторной комиссии Премьер-лиги, обвинившей клуб в нарушении финансовых правил.
Эта информация размещена на официальном сайте команды.
В заявлении команды говорится:
Этим своим сообщением футбольный клуб Манчестер Сити подтверждает, что в четверг, 1 октября 2026 года, в 19:00 клубом было подано конкретизированное апелляционное заявление на решение комиссии Премьер-лиги в рамках слушаний дисциплинарного дела.
Клуб в своем представлении настаивает, что по ряду обвинений принятое постановление содержит существенные судейские ошибки, касающиеся обеспечения прав, соблюдения принципов и оперирования фактами, что делает его необоснованным по своей сути.
Клуб отрицает свою вину по обвинениям, предъявленным Премьер-лигой, и имеет в своем распоряжении исчерпывающий набор неопровержимых доказательств в поддержку всех своих позиций, касающихся невиновности в этом судебном разбирательстве.
Мы и в дальнейшем будем придерживаться установленной процедуры правового урегулирования дела и будем вынуждены удерживаться от дальнейших комментариев до завершения судопроизводства по всем возникшим вопросам.
Предполагается, что рассмотрение апелляции займет 12 недель после ее подачи, а окончательное решение будет принято не позднее чем через 30 дней после завершения слушаний.
Отметим, что ранее Манчестер Сити был обвинен в 114 нарушениях финансовых правил. Комиссия выявила, что клуб использовал фиктивные платежи, искусственно увеличивал доходы и снижал расходы на сумму более чем 900 миллионов фунтов. Наказание для команды пока не определено.