Неугомонные: Челси хочет усилиться хавбеком Тоттенхэма

Биссума может стать очередным новичком "синих".

Опорный полузащитник Тоттенхэма Ив Биссума попал в сферу интересов Челси. Об этом сообщает издание The Telegraph.

"Синие" хотят укрепить полузащиту и обратили внимание на 26-летнего малийца, перешедшего в состав "шпор лишь минувшим летом. Футболист ранее работал с нынешним тренером Челси Грэмом Поттером в стане Брайтона.

В свою очередь, Челси уже направил запрос в Тоттенхэм касаемо трансфера, однако клуб получил отказ. "Шпоры" также отказались от обмена Биссума на вингера Хакими Зиеша.

В текущем сезоне на счету малийца 17 матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Челси согласовал трансфер вингера ПСВ.