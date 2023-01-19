Битва Месси и Роналду завершилась результативной победой ПСЖ

Команды подарили зрителям массу эмоций и еще больше голов.

В четверг, 19 января, в Эр-Рияде состоялся матч в рамках Winter Tour 2023 между французским ПСЖ и сборной звезд саудовских Ан-Насра и Аль-Хиляля.

Всего три минуты прошло с момента, когда судья дал стартовый свисток, но парижане уже успели забить. Лионель Месси получил передачу в штрафной соперника от Неймара и в одно касание пробил под вратарем.

Но через полчаса игры свое слово сказал Криштиану Роналду, ответивший на гол своего визави. 37-летний португалец уверенно реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Еще до перерыва команды отметились не только голами, но и промахами и даже удалением.

Сначала Хуан Бернат получчил прямую красную карточку за срыв атаки в центре поля, после чего французы в меньшинстве вновь вышли вперед, благодаря голу Маркиньоса.

На отдых ПСЖ мог уйти, имея преимущество в два гола, однако Неймар не реализовал пенальти. Вместо этого Роналду оформил дубль, замкнув подачу партнера.

Сразу после возобновления игры команды принялись за старое, то есть, за голы. Килиан Мбаппе накрутил нескольких оппонентов прямо у них в штрафной, после чего прострелил на Серхио Рамоса - испанец с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

Саудовским звездам хватило всего трех минут, чтобы восстановить паритет усилиями Чжанг Хьюн Су, однако и их радость продлилась недолго. Мбаппе показал Неймару, как нужно бить с "точки".

После этого гола оба тренера сделали замены: Кристоф Галтье заменил сразу 8 футболистов, а его коллега только трех. Но в их число попали главные звезды команд.

В последнем отрезке матча выступали ближайшие резервисты, которые забили еще по разу. На гол Уго Экитике саудовская команда ответила точным ударом Андерсона Талиски.

После финального свистка капитан ПСЖ Маркиньос поднял над головой трофей Winter Tour, а Криштиану Роналду был признан лучшим игроком встречи.

Статистика матча Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ

Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ 4:5

Голы: Роналду, 34 (пен.), 45+6, Чжанг, 56, Талиска, 90+4 - Месси, 3, Маркиньос, 43, Рамос, 53, Мбаппе, 60 (пен.), Экитике, 78.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 23 - 13

Удары в створ: 11 - 10

Фолы: 8 - 14

Атаки: 77 - 63

Аль-Хиляль/Ан-Наср: Аль-Оваис - Аль-Ганнам (Аль-Уджами, 46), Чжанг, Аль-Болеахи, Абдулхамид - Мартинес (Каррильо, 61), Аль-Хайбари (Канно, 61), Луис Густаво (Отайф, 85), Аль-Давсари (Аль-Наджеи, 85) - Марега (Талиска, 46), Роналду (Перрейра, 61).

ПСЖ: Навас (Доннарумма, 62) - Хакими (Пембеле, 62), Маркиньос (Данилу, 46), Рамос (Бичиабу, 62), Бернат - Солер (Гнарби, 62), Руис (Мендеш, 62), Санчеш (Витинья, 46 (Кари, 85)) - Неймар (Заир-Эмери, 62), Месси (Хусни, 62), Мбаппе (Экитике, 62).

Предупреждения: Аль-Болеахи - Навас.

Удаление: Бернат (прямая красная).

На 45+3 минуте Неймар не реализовал пенальти (вратарь).