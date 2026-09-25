Украина определила заявку на матч с Венгрией: кто остался вне списка
23 игрока готовы к матчу с Венгрией в дебютном матче в дивизионе B Лиги наций.
В пятницу, 25 сентября, украинская национальная футбольная команда дебютирует в дивизионе B Лиги наций 2026/27, встречаясь на выезде с Венгрией.
Главный тренер украинской команды Андреа Мальдера в день игры опубликовал список из 23 игроков, которые примут участие в ближайшем матче.
Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), семь футболистов, которые были ранее вызваны, не вошли в состав: Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Иван Варфоломеев, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Владислав Велетень и Роман Яремчук.
Состав украинской команды:
- Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.
- Защитники: Илья Крупский, Эдуард Сарапий, Валерий Бондар, Александр Драмбаев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.
- Полузащитники: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Максим Хлань, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина.
- Нападающие: Игорь Краснопир, Владислав Ванат, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Матвей Пономаренко.
Источник: УАФ
Стоит отметить, что матч между Венгрией и Украиной состоится на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Ранее стало известно, что английский судья будет обслуживать матч между Венгрией и Украиной.
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