Ефим Конопля возвращается в игру: первый матч после травмы

Ефим Конопля успешно вернулся на поле после травмы в товарищеском матче против Шпортфройнде Зиген, где его команда одержала победу 3:0.

Украинский футболист Ефим Конопля, играющий на позиции защитника в клубе Боруссия Менхенгладбах, впервые вышел на поле после периода реабилитации из-за травмы.



Накануне "жеребцы" провели товарищескую встречу против команды из Региональной лиги Шпортфройнде Зиген, одержав победу со счетом 3:0. В этом матче принял участие и 27-летний Конопля.



Украинский футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен после окончания первого тайма.





Стоит отметить, что в конце июля Конопля получил повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена и проходил курс восстановления в медицинском отделении немецкого клуба.



Конопля стал игроком Боруссии М из Шахтера в конце мая, перейдя в новый клуб в статусе свободного агента и подписав контракт до лета 2029 года.