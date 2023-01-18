Николини: Шахтер будет сожалеть о трансфере Мудрика в Челси

Представитель донецкого клуба высказался о переходе украинца в стан лондонцев.

Карло Николини, помощник директора по футболу Шахтера Дарио Срны, прокомментировал трансфер вингера Михаила Мудрика в Челси.

"Мудрик – очень важный футболист, у него хорошие технические и физические качества. Он профессионал, живущий футболом 24 часа в сутки. Свои качества он проявил в работе и самоотдаче, даже на уровне Лиги чемпионов.

Михаил заслужил этот шанс. Мы желаем ему всего наилучшего. Рады, что он присоединится к одному из величайших клубов мира, выступающему в одной из лучших лиг. Будем жалеть о его потере, поскольку сезон продолжается. Однако продолжим упорно работать, как это делали всегда.

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В этом сезоне в нас никто не верил в ЛЧ, но мы хорошо сыграли и вышли в Лигу Европы с командой, которой в июне практически не существовало после ухода 15 бразильцев. Это большая гордость для меня и всех нас, ведь означает, что была проделана серьезная работа", – заявил Николини в интервью Napoli Mazagine.

Напомним, игрок будет выступать под 15-м номером. Контракт подписан на 8,5 лет.

Сумма трансфера составила 100 млн евро. 70 млн гарантировано + 30 млн евро бонусами.