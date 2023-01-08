Вегхорст настаивает на своем переходе в МЮ

Нидерландец убежден, что ему есть что показать в АПЛ.

Нападающего сборной Нидерландов Вута Вегхорста связывают с Манчестер Юнайтед, при этом сам форвард очень желает, чтобы этот переход состоялся, сообщает The Athletic.

Напомним, что 197-см нападающий, почти выведший свою сборную в полуфинал ЧМ, выступает на правах аренды за Бешикташ, а принадлежит Бернли, играющему в Чемпионшипе. И именно в этом состоит сложность.

Для того чтобы отправить Вегхорста в аренду в МЮ нужно сначала договориться с Бешикташем, а турки если и согласятся, то потребуют компенсацию. Хотя уже некоторые СМИ пишут, что клуб начал переговоры с Винсентом Абубакаром.

Сам Вут мечтает пойти в АПЛ, нидерландец уверен, что ему есть что показать и что доказать. К его счастью, похожее мнение имеет и главный тренер манкунианцев Эрик ТенХаг, который и утвердил этот переход.

Тен Хаг видит в Вегхорсте даже, возможно, основного центрального нападающего команды, который, наконец, позволит играть в более прямолинейный футбол.