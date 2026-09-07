Олимпиакос возвращается к Яремчуку: травма Эль-Кааби меняет планы клуба
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Олимпиакос рассматривает вариант возвращения украинского нападающего Романа Яремчука в основной состав.
Ранее 30-летний Яремчук был исключен из тактической схемы главного тренера Хосе Луиса Мендилибара, не был включен в заявку на Лигу Европы и начал поиски нового клуба.
Однако, по информации Sport24.gr, ситуация кардинально изменилась из-за травмы основного нападающего Аюба Эль-Кааби. Во время матча греческого чемпионата против Волоса (1:1) марокканский форвард получил перелом ноги, и, по первоначальным оценкам, его восстановление может занять от шести до семи месяцев.
В связи с этим в Олимпиакосе возникла проблема с нападающими, и вопрос о возвращении Яремчука в команду стал активно обсуждаться.
По данным источника, греческий клуб также ищет нового нападающего на трансферном рынке, но окончательное решение о возможном трансфере еще не принято, и возвращение Яремчука рассматривается как приоритетный вариант.
Яремчук уже включен в заявку Олимпиакоса на официальный матч впервые в этом сезоне. Украинский нападающий вошел в состав на матч Кубка Греции против Волоса, который состоится во вторник, 8 сентября.
#OLYVOL: The Squad 📋 pic.twitter.com/VmlYy5wCAk— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 7, 2026
Отметим, что во второй половине прошлого сезона Яремчук выступал за Лион на правах аренды, где провел 14 матчей, забив пять голов и сделав одну результативную передачу.
Ранее были объявлены соперники Олимпиакоса на групповом этапе Лиги Европы.