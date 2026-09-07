Денис Берінчик повертається в ринг за підтримки амбасадора BETON: що відомо про бій з Ноуксом 29 серпня

29 серпня Денис Берінчик повернувся в ринг після тривалої паузи. Поєдинок відбувся на легендарній арені O2 в Лондоні в андеркарді вечора, головною подією якого стало протистояння Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича. Суперником українця став британець Сем Ноукс.

Берінчик і раніше виступав на великих аренах та був частиною масштабних вечорів. Він бачив зблизька бої Чісори й виступ Ф'юрі на арені «Тоттенгем Готспур» у Лондоні, тож відчуває себе частиною великого боксу.

Підготовка до бою тривала чотири місяці. Основний акцент у таборі робили на загальній підготовці, швидкості ніг і відновленні. Частину зборів Берінчик провів у середньогір'ї, щоб підняти показники гемоглобіну та еритроцитів. Спортсмен зазначав, що обстеження підтверджували добрий стан здоров'я.

Суперник, Сем Ноукс, підходив до бою в статусі боксера, який нещодавно виступав за титул чемпіона світу. Берінчик називав британця сильним і потужним панчером та наголошував, що уважно переглядав його поєдинки, аби підготуватися належно. Сам Ноукс перед боєм висловився про українця стримано й з повагою. Британець назвав Берінчика небезпечним суперником, який боксував із деякими з найкращих бійців світу.

У боксі Берінчик уже 25 років. За його словами, окремої мотивації йому давно не потрібно, адже кожен бій — це передусім боротьба із самим собою.

Партнерську підтримку спортсмену з квітня 2025 року надає ТОВ «СІТІКОД» (бренд BETON). За словами Берінчика, ця підтримка допомагає йому готуватися до поєдинків та залишатися на високому рівні як у боксі, так і в житті загалом.

«Ми залишаємося поруч зі спортсменами і в складні моменти, і напередодні великих випробувань. Для нас важливо підтримувати щоденну наполегливу працю, адже саме вона визначає будь-який результат», — пояснив важливість цього партнерства Роман Балашов, CEO та власник ТОВ «СІТІКОД» (бренд BETON).

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