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Вратарь Телстара Куман-младший устанавливает рекорд Эредивизи, забив два пенальти

Рональд Куман-младший стал первым вратарем в истории Эредивизи, забившим два гола в одном матче.
Вратарь Телстара Куман-младший устанавливает рекорд Эредивизи, забив два пенальти
Рональд Куман-младший / Getty Images

Футбольный вратарь Телстара Рональд Куман-младший установил необычный рекорд.

Это уникальное достижение произошло во время пятого тура Эредивизи, когда Телстар на своем домашнем стадионе играл против Камбура.

Телстар быстро оказался в миноритарном положении и к моменту перерыва уже проигрывал со счетом 0:2.

На 62-й минуте матча судья назначил пенальти в сторону Камбура, которое успешно реализовал вратарь команды - Рональд Куман-младший.

В завершающей стадии игры система VAR присудила еще одно пенальти, которое Куман также успешно исполнил, став первым вратарем в истории Эредивизи, кто сумел забить два гола.

Ранее в Реале также высказывались критически о работе арбитров VAR.

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