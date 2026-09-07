Вратарь Телстара Куман-младший устанавливает рекорд Эредивизи, забив два пенальти

Рональд Куман-младший стал первым вратарем в истории Эредивизи, забившим два гола в одном матче.

Футбольный вратарь Телстара Рональд Куман-младший установил необычный рекорд.



Это уникальное достижение произошло во время пятого тура Эредивизи, когда Телстар на своем домашнем стадионе играл против Камбура.



Телстар быстро оказался в миноритарном положении и к моменту перерыва уже проигрывал со счетом 0:2.



На 62-й минуте матча судья назначил пенальти в сторону Камбура, которое успешно реализовал вратарь команды - Рональд Куман-младший.



В завершающей стадии игры система VAR присудила еще одно пенальти, которое Куман также успешно исполнил, став первым вратарем в истории Эредивизи, кто сумел забить два гола.



Ранее в Реале также высказывались критически о работе арбитров VAR.