Вратарь Телстара Куман-младший устанавливает рекорд Эредивизи, забив два пенальти
Рональд Куман-младший стал первым вратарем в истории Эредивизи, забившим два гола в одном матче.
Футбольный вратарь Телстара Рональд Куман-младший установил необычный рекорд.
Это уникальное достижение произошло во время пятого тура Эредивизи, когда Телстар на своем домашнем стадионе играл против Камбура.
Телстар быстро оказался в миноритарном положении и к моменту перерыва уже проигрывал со счетом 0:2.
На 62-й минуте матча судья назначил пенальти в сторону Камбура, которое успешно реализовал вратарь команды - Рональд Куман-младший.
В завершающей стадии игры система VAR присудила еще одно пенальти, которое Куман также успешно исполнил, став первым вратарем в истории Эредивизи, кто сумел забить два гола.
Ранее в Реале также высказывались критически о работе арбитров VAR.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: