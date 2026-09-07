Олег Лужный возглавит юношескую сборную Украины U-19: первые испытания в Испании

Олег Лужный приступит к тренировкам с командой U-19 и проведет свои первые матчи в Испании, где команда участвует в тренировочном сборе.

Сайт Украинской ассоциации футбола официально сообщил о том, что Олег Лужный станет новым главным тренером национальной команды Украины U-19.



58-летний тренер в скором времени начнет работу с командой. Его первые игры в качестве тренера пройдут в Испании, где юношеская команда Украины U-19 будет участвовать в тренировочном сборе и проведет три товарищеских матча: 24 сентября со Швецией, 27 сентября с Германией и 30 сентября с Шотландией.



В ноябре команда продолжит свою попытку квалифицироваться на чемпионат Европы-2027. На втором этапе группового этапа украинцы встретятся с командами Италии, Израиля и Румынии.



Отметим, что Лужный ранее дважды был главным тренером Динамо - в 2007 и 2010 годах, а в сезоне-2012/13 руководил Таврией из Симферополя. С 2017 по 2019 год работал ассистентом в тренерском штабе Александра Хацкевича в Динамо. С января 2024 года Лужный занимает должность председателя Комитета профессионального футбола УАФ.



Предшественником Лужного на посту тренера сборной Украины U-19 был Дмитрий Михайленко, который в июле стал главным тренером молодежной сборной, заменив на этом посту Унаи Мельгосу.