Ваноли возвращается на тренерский мостик Фиорентины: Гроссо уволен после неудачного старта
Ваноли заменит уволенного Гроссо на посту главного тренера Фиорентины.
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Итальянский футбольный клуб Фиорентина объявил о возвращении Паоло Ваноли на пост главного тренера, как указано на официальном веб-сайте команды.
Детали договора с 54-летним специалистом не были раскрыты.
В официальном заявлении клуба говорится:
Мы выражаем огромную благодарность тренеру за его непременное согласие вернуться и возглавить первую команду.
Ваноли уже имел опыт работы с Фиорентиной в прошлом сезоне, присоединившись к команде в ноябре и покинув ее летом.
На посту главного тренера он сменит Фабио Гроссо, который был уволен после неудачного старта сезона.
Во время Гроссо команда провела всего четыре матча, одержав победу только в кубковом матче против Беневенто и проиграв в трех матчах Серии А, что привело к тому, что команда сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.
Также было отмечено, что форвард национальной команды Италии перешел из Фиорентины в Комо.
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