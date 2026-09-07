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Ваноли возвращается на тренерский мостик Фиорентины: Гроссо уволен после неудачного старта

Ваноли заменит уволенного Гроссо на посту главного тренера Фиорентины.
Ваноли возвращается на тренерский мостик Фиорентины: Гроссо уволен после неудачного старта
Паоло Ваноли / Getty Images

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Итальянский футбольный клуб Фиорентина объявил о возвращении Паоло Ваноли на пост главного тренера, как указано на официальном веб-сайте команды.

Детали договора с 54-летним специалистом не были раскрыты.

В официальном заявлении клуба говорится:

Мы выражаем огромную благодарность тренеру за его непременное согласие вернуться и возглавить первую команду.



Ваноли уже имел опыт работы с Фиорентиной в прошлом сезоне, присоединившись к команде в ноябре и покинув ее летом.

На посту главного тренера он сменит Фабио Гроссо, который был уволен после неудачного старта сезона.

Во время Гроссо команда провела всего четыре матча, одержав победу только в кубковом матче против Беневенто и проиграв в трех матчах Серии А, что привело к тому, что команда сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.

Также было отмечено, что форвард национальной команды Италии перешел из Фиорентины в Комо.

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