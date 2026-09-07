Ваноли возвращается на тренерский мостик Фиорентины: Гроссо уволен после неудачного старта

Ваноли заменит уволенного Гроссо на посту главного тренера Фиорентины.

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Итальянский футбольный клуб Фиорентина объявил о возвращении Паоло Ваноли на пост главного тренера, как указано на официальном веб-сайте команды.



Детали договора с 54-летним специалистом не были раскрыты.



В официальном заявлении клуба говорится:

Мы выражаем огромную благодарность тренеру за его непременное согласие вернуться и возглавить первую команду.

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