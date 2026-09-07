Моуринью обвиняет судей VAR в проигрыше Реала против Бетиса

Моуринью обвиняет судей VAR в некомпетентности после поражения Реала от Бетиса.

Главный наставник футбольного клуба Реал Жозе Моуринью высказал свое неудовлетворение качеством работы судей в матче против Бетиса.



Стоит отметить, что Реал уступил в этом противостоянии, несмотря на шанс забить с пенальти в заключительные минуты. В один момент VAR анализировал ситуацию на поле на предмет нарушения, но не вмешался.



Моуринью быстро обрушил критику на судей VAR, обвинив их в некомпетентности или предвзятости.



"Мы проиграли, потому что не реализовали свои моменты. Точка. Но пенальти... Почему его не перебили? Может, потому что VAR не знает правил... Или потому что они не хотели этого делать. Я бы хотел, чтобы на этот вопрос ответили ответственные лица.

Почему? Если ВАР не распорядился его перебить, потому что они не знали правил, им следует просто уволиться. Еще хуже, если они не рекомендовали перебить, потому что не хотели этого. И тогда возникает другой, еще более неприятный вопрос: если они не знали правил, почему не позвали судью к монитору? Странно. Я хочу быть честным и думаю, что он не знал, что находится в штрафной. Я предпочитаю придерживатся этого. Но если это так, судья не вправе изменить решение, это должен сделать VAR. Потому что спустя несколько недель или месяцев в подобном эпизоде пенальти перебьют".



Ранее появилась информация о том, что итальянский клуб уволил своего главного тренера.