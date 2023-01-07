Месси признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS

Аргентинец обошел в данном рейтинге Модрича и де Брюйне.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2022 года по версии IFFHS.

35-летний аргентинец в совокупности набрал 170 баллов по оценке аналитического ресурса. Второе место занял хавбек Реала Лука Модрич (115 баллов), а на третьей строчке расположился полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне (40 очков).

Для Месси данная награда стала рекордной, а именно пятой за карьеру. Таким образом, футболист обогнал своего бывшего одноклубника по Барселоне Хави, на счету которого четыре трофея.

Напомним, в 2020 и 2021 годах лучшим плеймейкером по версии IFFHS был признан Кевин де Брюйне.

Ранее сообщалось, что Месси - спортсмен года по версии L’Equipe.