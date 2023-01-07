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Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 6 января

ISPORT рассказывает о главных переходах каждого дня зимнего трансферного окна.
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 6 января

Зимнее трансферное окно открылось вместе с наступлением 2023 года, а потому в январе нас ожидает много интересных переходов игроков.

Каждый день осуществляется свыше 200 переходов по всему миру. ISPORT же выделяет по пять лучших ежедневно и предлагает ознакомиться с ними.

ТОП-5 трансферов 6 января

Лондонский Челси на старте января – самый активный топ-клуб. Они подписали очередного молодого игрока, которым стал бразилец Андрей Сантос.

Также интересно выглядит переход вратаря Херонимо Рульи, которого Аякс приобрел после отказа украинца Андрея Лунина.

Ну и как же не вспомнить голкипера Джека Батленда, который стал новым сменищиком Давида Де Хеа.

  • Андрей Сантос (Бразилия, 18) – из Васко в Челси за 12,5 млн евро
  • Херонимо Рульи (Аргентина, 30) – из Вильярреала в Аякс за 8 млн
  • Мислав Оршич (Хорватия, 30) – из Динамо З в Саутгемптон
  • Джек Батленд (Англия, 29) – из Кристал Пэлас в МЮ (аренда)
  • Кемерон Арчер (Астон Вилла, 21) – из Астон Виллы в Миддлсбро (аренда)

ТОП-5 трансферов 5 января

  • Бенуа Бадиашиле (Франция, 21) – из Монако в Челси за 38 млн евро
  • Майкон (Бразилия, 25) – из Шахтара в Коринтианс (аренда)
  • Дэйли Блинд (Нидерланды, 32) – свободный агент в Баварию
  • Диого Гонсалвеш (Португалия, 25) – из Бенфики в Копенгаген за 2 млн евро
  • Виталий Денисов (Узбекистан, 35) – из Согдиана в Олмалык (свободный агент)

ТОП-5 трансферов 4 января

  • Кевин Шаде (Германия, 21) – из Фрайбурга в Брентфорд в аренду
  • Евгений Пасич (Украина, 29) – из Вереса в Днепр-1 за 150 тысяч евро
  • Юго Новоа (Испания, 19) – из Лейпцига в Базель (аренда)
  • Аарон Лонг (США, 30) – из Нью-Йорк Ред Бул в ФК ЛА (свободный агент)
  • Хосе Луис Родригес (Уругвай, 25) – из Насионаля в Васко да Гама за 1,8 млн 

ТОП-5 трансферов 3 января

  • Жерсон (Бразилия, 25) – из Марселя в Фламенго за 15 млн евро
  • Максимилиан Вобер (Австрия, 24) – из Зальцбурга в Лидс за 12 млн евро
  • Девис Васкес (Колумбия, 24) – из Гуарани в Милан за 470 тысяч евро
  • Рууд Вормер (Нидерланды, 34) – из Брюгге в Зюльте Варегем (аренда)
  • Матеус Мартинс (Бразилия, 19) – из Удинезе в Уотфорд (аренда)

ТОП-5 трансферов 2 января

  • Каспер Дольберг (Дания, 25) – из Ниццы в Хоффенхайм (аренда)
  • Матеус Мартинс (Бразилия, 19) – из Флуминенс в Удинезе за 6 млн евро
  • Деян Ловрен (Хорватия, 33) – из зенита в Лион за 2 млн евро
  • Ола Солбакен (Норвегия, 24) – из Боде/Глимт в Рому, свободный агент
  • Алан Маттурро (Уругвай, 18) – из Дефенсора в Дженоа, 3 млн евро

ТОП-5 трансферов 1 января

Сюда вошли все переходы, которые были оговорены еще осенью и в декабре, но официально были зарегистрированы только с началом трансферного окна.

  • Криштиану Роналду (Португалия) – свободный агент в Ан-Наср
  • Коди Гакпо (Нидерланды) – из ПСВ в Ливерпуль за 42 млн евро
  • Давид Фофана (Кот д'Ивуар) – из Мольде в Челси за 12 млн евро
  • Матеус Кунья (Бразилия) – из Атлетик М в Вулверхэмптон (аренда)
  • Лоик Бальде (Франция) – из Ренна в Севилью (аренда)
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