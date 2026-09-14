Динамо - Эпицентр: анонс матча чемпионата Украины

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В понедельник, 14 сентября, киевское Динамо в домашнем матче примет Эпицентр из Каменца-Подольского.

Эпицентр начал сезон удачнее, чем, возможно, от него ожидали, и на данный момент идет в турнирной таблице выше киевлян, которые же, очевидно, ожиданий не оправдывают.

Динамо - Эпицентр

14 сентября | 15:30 | Стадион им. Валерия Лобановского, Киев

После матча против Буковины, который еще долго будут помнить фанаты киевлян со знаком минус, дела «бело-синих» относительно наладились в следующих двух поединках. В матче с ЛНЗ подопечные пока что, или же все еще, Игоря Костюка не проиграли, а в кубковом поединке с винницкой Нивой одержали минимальную победу.

Несмотря на это, сказать, что качество игры столичного коллектива выросло – тяжело. В матче с той же Нивой команда Костюка не выглядела на голову лучше соперника, как должно было бы быть, победу скорее можно назвать вымученной.

В свою очередь, Эпицентр занимает довольно комфортное для себя пятое место в турнирной таблице УПЛ и более чем уверенно одолел своего кубкового соперника – Карбон, поэтому к этому матчу команда Сергея Нагорняка должна подойти в хорошем настроении.

Интересный факт:

В обоих матчах между этими командами Динамо одерживало разгромную победу и непременно забивало 4 мяча.

Ориентировочные составы:

После матча с винницкой Нивой Игорь Костюк, возможно, задумается над тем, чтобы дать шанс проявить себя кому-то из игроков, которые помогли команде сыграть в кубке. В частности, было бы интересно увидеть в основе Алиу Тиаре.

Также хотелось бы взглянуть на Кеассе Ба и Густаво Прадо, однако сложно ожидать, что они сыграют с первых минут.

Что же до Эпицентра, то, вероятно, в матче против такого соперника Нагорняк не станет прибегать к экспериментам и выпустит оптимальный состав, которому доверяет на 100%

Динамо: Бущан – Сыч, Михавко, Тиаре, Дубинчак - Пихаленок, Рубчинский, Буяльский - Ярмоленко, Пономаренко, Волошин.

Эпицентр: Федотов - Лучкевич, Репай, Кок, Климець - Себерио, Тавареш, Нене - Рохас, Сидун, Козак.

Прогноз ISPORT: 0:0.

За 5 туров с начала чемпионата никто не пропустил меньше, чем Эпицентр, и лишь несколько команд (Верес, Левый Берег, Черноморец, Оболонь, Кудровка,Колос - прим.) забивали меньше, чем Динамо, поэтому ожидать какой-то голевой феерии от этого матча не приходится.

Возможно, одна из команд все же сможет отличиться одним голом, но кажется, что наиболее вероятным результатом все же является нулевая ничья.

Эксперты BETKING считают фаворитом этого противостояния Динамо, на победу которого предлагают коэффициент 1,47, а вот успех Эпицентра оценивают в 6,50. Ничья же является более вероятным результатом для гостей и имеет коэффициент 5,10.

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