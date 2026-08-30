Черноморец одерживает победу над Кривбассом в четвертом туре УПЛ

Черноморец одержал победу над Кривбассом в четвертом туре УПЛ, благодаря голу Виталия Фарасеенко на 77-й минуте матча.

В рамках четвертого тура Украинской Премьер-Лиги (УПЛ) прошел матч между футбольными клубами Черноморец и Кривбасс. Встреча состоялась на стадионе Черноморец в Одессе, однако из-за действующих мер безопасности, зрителей на трибунах не было. Главным арбитром встречи был Александр Соловьян.



Черноморец вступил в чемпионат с двумя проигрышами от бывших участников еврокубков - ЛНЗ и Полесье, уступив со счетом 0:2 и 1:2 соответственно, и не набрал очков в первых двух турах. В четвертом туре их соперником стал Кривбасс, который начал сезон с четырьмя баллами в трех матчах - они проиграли Карпатам (1:4), одолели Зарю (3:1) и сыграли вничью с Левым Берегом (1:1).



В этом противостоянии победу отметили хозяева поля. Единственный гол матча на 77-й минуте забил Виталий Фарасеенко, принеся Черноморцу победу со счетом 1:0.



Составы команд на матч:

Черноморец: Аниагбосо - Клименко, Жаржу, Фарина, М. Когут - Клец (Авагимян, 46), Робакидзе, Курко - Пушкарев (Хома, 78), И. Когут (Алефиренко, 19) - К. Попов, Йока (Фарасеенко, 55).

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс, Машаду - Джовани (Подгурский, 82), Нави (Сантьяго, 82), Я. Шевченко - Сек (Каменский, 59), Мулик (Боднар, 70), Ривас.

Предупреждения: Пушкарев, Авагимян - Виливальд.



В следующем матче УПЛ Заря встретится с Харьковом. Букмекеры уже начали оценивать шансы команд на предстоящую встречу.