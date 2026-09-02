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Санчес готов стать первым кубинским чемпионом мира в супертяжах

"Я готов стать первым кубинским чемпионом мира в супертяжелом весе", - заявил Санчес, готовый встретиться с Хрговичем на любом ринге.
Санчес готов стать первым кубинским чемпионом мира в супертяжах
Фрэнк Санчес / Getty Images

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Кубинский боксер Фрэнк Санчес, возглавляющий рейтинг IBF в супертяжелом весе, заявил о своей готовности к поединку за титул с новым чемпионом этой организации Филипом Хрговичем.

Санчес уверен, что не собирается уступать Хрговичу возможность проведения объединительных боев с чемпионами других боксерских организаций.

Слова Санчеса приводит издание The Ring:

Что там говорит Хргович, не играет никакой роли. Имеется предписание IBF, согласно которому Филип в следующем поединке должен будет драться со мной. Никаких других боев быть не должно, в том числе объединительных.

Я собираюсь воспользоваться предоставившимся мне шансом, поэтому драться с Хрговичем я буду, где будет угодно. Я-то, естественно, предпочитаю Лас-Вегас, Нью-Йорк или Майами, но с ним я выйду драться, где угодно. Я трижды дрался в Эр-Рияде, как любитель я проводил бои по всему миру. Я готов к тому, чтобы стать первым в истории кубинским чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее промоутер Хрговича назвал потенциальных соперников боксера после его победы над Мозесом Итаумой.

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