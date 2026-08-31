Хргович откладывает бой с Санчесом, нацеливается на объединительные поединки
Читайте также: Хргович признался, откуда взялись силы на сенсационный камбэк
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович раскрыл свои амбиции на будущее после того, как победил Мозеса Итауму.
Хорватский боксер подчеркнул, что не нацелен на поединок с первенствующим в рамках организации Фрэнком Санчесом. Вместо этого его внимание сосредоточено на объединительных боях с другими титулованными боксерами в его весовой категории.
Хргович, цитируемый The Ring, говорит:
В планах сразу же провести унификацию с Даниэлем Дюбуа. В случае если Агит Кабайел победит в своем следующем поединке, то планирую драться с ним.
Фрэнк Санчес подождет, отступные свои он получит, сможет заработать даже без проведения боя. Недовольных не найдется.
Ранее промоутер Хрговича предложил список потенциальных соперников после его победы над Итаумой.