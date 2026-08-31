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Хргович откладывает бой с Санчесом, нацеливается на объединительные поединки

Хргович нацелен на объединительные бои, а не на поединок с первенствующим в IBF Фрэнком Санчесом.
Хргович откладывает бой с Санчесом, нацеливается на объединительные поединки
Филип Хргович / Getty Images

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Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович раскрыл свои амбиции на будущее после того, как победил Мозеса Итауму.

Хорватский боксер подчеркнул, что не нацелен на поединок с первенствующим в рамках организации Фрэнком Санчесом. Вместо этого его внимание сосредоточено на объединительных боях с другими титулованными боксерами в его весовой категории.

Хргович, цитируемый The Ring, говорит:

В планах сразу же провести унификацию с Даниэлем Дюбуа. В случае если Агит Кабайел победит в своем следующем поединке, то планирую драться с ним.

Фрэнк Санчес подождет, отступные свои он получит, сможет заработать даже без проведения боя. Недовольных не найдется.

Ранее промоутер Хрговича предложил список потенциальных соперников после его победы над Итаумой.

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