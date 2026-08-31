Хргович готовится к бою с Санчесом: планы на объединительный бой
Фрэнк Уоррен, промоутер Филипа Хрговича, действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, обсудил будущие планы для своего боксера после его победы над Мозесом Итаумой.
Уоррен отметил, что Хргович может столкнуться с Фрэнком Санчесом на ринге, или они могут попытаться уговорить кубинца дать Хрговичу шанс на объединительный бой против обладателя титула WBC Агита Кабайела.
"В данный момент Хргович не может подраться с Агитом Кабайелом. Он обязан провести бой с Фрэнком Санчесом, так как тот отошел в сторону. Поэтому посмотрим, что произойдет.
Посмотрим, удастся ли нам как-то договориться с Фрэнком в плане отступных, чтобы устроить объединительный бой", - приводит слова Уоррена talkSPORT.
Ранее Итаума поделился своими мыслями о своем неожиданном поражении от Хрговича.