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Хргович готовится к бою с Санчесом: планы на объединительный бой

Хргович может встретиться с Фрэнком Санчесом на ринге, или они попробуют уговорить кубинца на объединительный бой с Агитом Кабайелом, говорит Уоррен.
Хргович готовится к бою с Санчесом: планы на объединительный бой
Филип Хргович / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер Филипа Хрговича, действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, обсудил будущие планы для своего боксера после его победы над Мозесом Итаумой.

Уоррен отметил, что Хргович может столкнуться с Фрэнком Санчесом на ринге, или они могут попытаться уговорить кубинца дать Хрговичу шанс на объединительный бой против обладателя титула WBC Агита Кабайела.

"В данный момент Хргович не может подраться с Агитом Кабайелом. Он обязан провести бой с Фрэнком Санчесом, так как тот отошел в сторону. Поэтому посмотрим, что произойдет.

Посмотрим, удастся ли нам как-то договориться с Фрэнком в плане отступных, чтобы устроить объединительный бой", - приводит слова Уоррена talkSPORT.

Ранее Итаума поделился своими мыслями о своем неожиданном поражении от Хрговича.

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