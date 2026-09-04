Маркос Льоренте объявляет о завершении международной карьеры, сосредоточившись на Лиге чемпионов

Известный испанский футболист Маркос Льоренте, выступающий за Атлетико и национальную команду Испании, заявил о завершении своей международной карьеры.



31-летний полузащитник признал, что решение об окончании выступлений за национальную команду было непростым, но он принял его до начала мирового чемпионата.



Льоренте подчеркнул, что теперь его главная цель в профессиональной карьере - это победа в Лиге чемпионов вместе с Атлетико.

После долгих раздумий я решил завершить свою карьеру в национальной сборной.

Я осознаю, что еще молод и что, возможно, если бы я и дальше играл на высоком уровне, у меня еще были бы годы впереди, чтобы продолжать выступать в этой форме. Независимо от того, поехал бы я на чемпионат мира или нет, выиграли бы мы его или нет, я уже принял это решение.

Я знаю, что многие из вас этого не поймут, и, безусловно, я сам тоже не понял бы этого, глядя на ситуацию со стороны. Но это личное решение, которое я очень тщательно обдумал и, прежде всего, которое исходит от всего сердца. Я не буду одним из тех игроков, которые завершают карьеру из-за того, что физически не могут продолжать. К тому времени все, что связано с футболом, уже не будет доставлять мне удовольствия.