Формула-1 готовит масштабную презентацию гоночных автомобилей: второй случай в истории

Презентация гоночных автомобилей Формула-1 пройдет 18 февраля 2027 года в Милане, с участием всех гонщиков и команд. Также анонсирован фан-фестиваль.

Формула-1 заявила о намерении провести коллективную презентацию гоночных автомобилей перед стартом сезона 2027 года. Это станет вторым случаем в истории данного автогоночного турнира, когда проводится подобное мероприятие, первый случай был связан с празднованием юбилейной даты.



Планируемое мероприятие состоится 18 февраля в Милане и включит в себя участие всех гонщиков и руководящие составы команд.



В дополнение к этому, Формула-1 объявила о проведении фан-фестиваля с 18 по 20 февраля. Подробности данного события будут опубликованы позднее.