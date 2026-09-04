Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Кевин Келси переходит в шотландский Рейнджерс за 10,75 миллиона евро

Рейнджерс подписали контракт с венесуэльским футболистом Кевином Келси до 2030 года.
Кевин Келси переходит в шотландский Рейнджерс за 10,75 миллиона евро
Кевин Келси / Rangers Football Club

Кевин Келси, экс-нападающий Шахтера и Портленд Тимберс из МЛС, теперь будет выступать за шотландский футбольный клуб Рейнджерс. Клуб подтвердил подписание контракта с 22-летним венесуэльцем до лета 2030 года на своем официальном сайте.

Согласно Transfermarkt, трансфер оценивается в 10,75 миллиона евро.



Келси был членом Шахтера с февраля 2023 года по апрель 2024 года. За это время он принял участие в 37 матчах, забив девять голов и сделав три голевые передачи.

После этого Келси был отправлен в аренду в Цинциннати, а в январе 2025 года он перешел в Портленд Тимберс на постоянной основе. За эту команду венесуэлец провел 63 матча, забив 19 голов и сделав пять ассистов.

Ранее сообщалось, что украинский форвард Роман Яремчук не включен в состав Олимпиакоса для Лиги Европы 2026/27 года.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости