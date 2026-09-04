Кевин Келси переходит в шотландский Рейнджерс за 10,75 миллиона евро
Рейнджерс подписали контракт с венесуэльским футболистом Кевином Келси до 2030 года.
Кевин Келси, экс-нападающий Шахтера и Портленд Тимберс из МЛС, теперь будет выступать за шотландский футбольный клуб Рейнджерс. Клуб подтвердил подписание контракта с 22-летним венесуэльцем до лета 2030 года на своем официальном сайте.
Согласно Transfermarkt, трансфер оценивается в 10,75 миллиона евро.
💙 Welcome to Rangers, Kevin. pic.twitter.com/yeRJDjjhhy— Rangers Football Club (@RangersFC) September 3, 2026
Келси был членом Шахтера с февраля 2023 года по апрель 2024 года. За это время он принял участие в 37 матчах, забив девять голов и сделав три голевые передачи.
После этого Келси был отправлен в аренду в Цинциннати, а в январе 2025 года он перешел в Портленд Тимберс на постоянной основе. За эту команду венесуэлец провел 63 матча, забив 19 голов и сделав пять ассистов.
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