Кевин Келси переходит в шотландский Рейнджерс за 10,75 миллиона евро

Рейнджерс подписали контракт с венесуэльским футболистом Кевином Келси до 2030 года.

Кевин Келси, экс-нападающий Шахтера и Портленд Тимберс из МЛС, теперь будет выступать за шотландский футбольный клуб Рейнджерс. Клуб подтвердил подписание контракта с 22-летним венесуэльцем до лета 2030 года на своем официальном сайте.



Согласно Transfermarkt, трансфер оценивается в 10,75 миллиона евро.

💙 Welcome to Rangers, Kevin. pic.twitter.com/yeRJDjjhhy — Rangers Football Club (@RangersFC) September 3, 2026

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