Челси вложил 138 млн евро в будущее: Роджерс - новая звезда команды
"Роджерс станет ключевым игроком Челси в ближайшие годы", - уверен Алонсо.
Наставник футбольного клуба Челси Хаби Алонсо подтвердил значимость роли Моргана Роджерса в составе команды.
Важно упомянуть, что Челси, лондонский футбольный клуб, подписал контракт с 24-летним английским игроком за сумму 138 миллионов евро.
Алонсо уверен, что Роджерс уже начинает положительно влиять на команду и в ближайшее время станет одним из ее ключевых игроков.
При комплектовании состава принимаемые решения всегда очень показательны, и важным среди них, безусловно, является решение в отношении Моргана. Подписать игрока такого уровня - как на данный момент, так и с прицелом на будущее - было крайне важно.
Морган станет ключевым игроком команды лет через шесть-семь. Но его высокие стремления уже сейчас очень и очень заметны.
Ранее было объявлено о создании новой группы лидеров в Манчестер Сити.
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