Наставник футбольного клуба Челси Хаби Алонсо подтвердил значимость роли Моргана Роджерса в составе команды.



Важно упомянуть, что Челси, лондонский футбольный клуб, подписал контракт с 24-летним английским игроком за сумму 138 миллионов евро.



Алонсо уверен, что Роджерс уже начинает положительно влиять на команду и в ближайшее время станет одним из ее ключевых игроков.

При комплектовании состава принимаемые решения всегда очень показательны, и важным среди них, безусловно, является решение в отношении Моргана. Подписать игрока такого уровня - как на данный момент, так и с прицелом на будущее - было крайне важно.

Морган станет ключевым игроком команды лет через шесть-семь. Но его высокие стремления уже сейчас очень и очень заметны.