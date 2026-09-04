Черноморец и Левый Берег: безголевая ничья в пятом туре Премьер-лиги

Черноморец и Левый Берег завершили матч пятого тура Премьер-лиги вничью, не забив ни одного гола.

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В пятницу, 4 сентября, Черноморец и Левый Берег открыли пятый тур украинской Премьер-лиги, проведя матч на домашнем стадионе Черноморца.



Оба клуба, вернувшиеся в высшую лигу после сезона в Первой лиге, не смогли определить победителя в этой встрече, которая завершилась без забитых мячей.



Игра была равной, но не отличалась агрессивностью со стороны обеих команд и не принесла голов. Одесская команда даже не сумела поразить ворота соперника.



Черноморец и Левый Берег после четырех сыгранных матчей в текущем сезоне имеют в своем активе по четыре очка, при этом все игры киевского клуба закончились ничьей.



Статистические данные матча Черноморец против Левого Берега в пятом туре чемпионата Украины:



Черноморец - Левый Берег - 0:0



Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 0 - 2

Угловые: 3 - 3

Фолы: 10 - 16



Составы команд:



Черноморец: Аниагбосо, Клименко (заменен на Гусева на 29 минуте), Жаржу, Фарина, Когут, Курко (заменен на Алефиренко на 83 минуте), Робакидзе, Попов, Пушкарев (заменен на Авагимяна на 66 минуте), Фарасеенко, Йока (заменен на Мба на 66 минуте).



Левый Берег: Жмурко, Соколов, Якымив, Коваленко, Сидней, Бонсу (заменен на Квасницу на 68 минуте), Банада (заменен на Косовского на 60 минуте), Диего (заменен на Криворучко на 60 минуте), Воробчак, Венделл (заменен на Фалла на 46 минуте), Шастал (заменен на Волошина на 85 минуте).



Предупреждения: Клименко, Венделл.