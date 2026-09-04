Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Манчестер Сити назначает новых капитанов: Диаш, Холанн, Гехи и Доннарумма в лидерах

Мареска назначил новых капитанов Манчестер Сити после ухода Силвы и Родри.
Манчестер Сити назначает новых капитанов: Диаш, Холанн, Гехи и Доннарумма в лидерах
Рубен Диаш / Getty Images

Наставник футбольного клуба Манчестер Сити Энцо Мареска объявил о назначении нового состава капитанов команды.

В прошлом сезоне ключевыми фигурами в команде были Бернарду Силва и Родри, которые теперь покинули клуб. В свете этих событий Мареска принял решение о назначении новых капитанов.

Среди новых лидеров команды - Рубен Диаш, Эрлинг Холанн, Марк Гехи и Джанлуиджи Доннарумма. Как отметил тренер, в предстоящих матчах капитанскую повязку наденет Диаш, после чего тренерский штаб оценит обстановку.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости