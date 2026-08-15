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Пренга: Джошуа способен победить Фьюри

Пренга считает Джошуа серьезным соперником для Фьюри, отмечая его опыт, мощный удар и способность справляться с давлением.
Пренга: Джошуа способен победить Фьюри
Энтони Джошуа / Getty Images

Албанский боксер супертяжелого веса Кристиан Пренга полагает, что Энтони Джошуа в состоянии победить Тайсона Фьюри, пишет Boxing News Online.

Напомним, что албанец в бою с Джошуа дважды сбивал его в первом раунде, однако во втором трехминутном раунде сам был нокаутирован.

Пренга высоко оценивает Энтони, видя в нем серьезного соперника для Фьюри. По его мнению, у британца есть значительный опыт, мощный удар и способность справляться с большим давлением.

Албанец подчеркивает, что британский боксер имеет богатый опыт и мощный удар, что делает возможный бой с "цыганским королем" трудным испытанием.

Однако долгожданная встреча между британцами может быть под угрозой отмены. Промоутер Фрэнк Уоррен высказал свое мнение по этому поводу.

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