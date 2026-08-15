Пренга: Джошуа способен победить Фьюри
Пренга считает Джошуа серьезным соперником для Фьюри, отмечая его опыт, мощный удар и способность справляться с давлением.
Албанский боксер супертяжелого веса Кристиан Пренга полагает, что Энтони Джошуа в состоянии победить Тайсона Фьюри, пишет Boxing News Online.
Напомним, что албанец в бою с Джошуа дважды сбивал его в первом раунде, однако во втором трехминутном раунде сам был нокаутирован.
Пренга высоко оценивает Энтони, видя в нем серьезного соперника для Фьюри. По его мнению, у британца есть значительный опыт, мощный удар и способность справляться с большим давлением.
Албанец подчеркивает, что британский боксер имеет богатый опыт и мощный удар, что делает возможный бой с "цыганским королем" трудным испытанием.
Однако долгожданная встреча между британцами может быть под угрозой отмены. Промоутер Фрэнк Уоррен высказал свое мнение по этому поводу.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: