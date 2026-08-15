Пренга: Джошуа способен победить Фьюри

Пренга считает Джошуа серьезным соперником для Фьюри, отмечая его опыт, мощный удар и способность справляться с давлением.

Албанский боксер супертяжелого веса Кристиан Пренга полагает, что Энтони Джошуа в состоянии победить Тайсона Фьюри, пишет Boxing News Online.



Напомним, что албанец в бою с Джошуа дважды сбивал его в первом раунде, однако во втором трехминутном раунде сам был нокаутирован.



Пренга высоко оценивает Энтони, видя в нем серьезного соперника для Фьюри. По его мнению, у британца есть значительный опыт, мощный удар и способность справляться с большим давлением.



Албанец подчеркивает, что британский боксер имеет богатый опыт и мощный удар, что делает возможный бой с "цыганским королем" трудным испытанием.



Однако долгожданная встреча между британцами может быть под угрозой отмены. Промоутер Фрэнк Уоррен высказал свое мнение по этому поводу.