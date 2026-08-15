Атлетико Мадрид подписывает контракт с защитником Тоттенхэма Кристианом Ромеро

Ромеро присоединяется к Атлетико на долгосрочной основе, контракт рассчитан до 2031 года.

Атлетико (Мадрид) официально объявил о подписании контракта с Кристианом Ромеро, защитником Тоттенхэма и аргентинской национальной команды.



Как указано в заявлении клуба, 28-летний футболист подписал соглашение, которое будет действовать до июня 2031 года.



Хотя детали финансового аспекта сделки не были обнародованы, ранее сообщалось, что стоимость трансфера капитана "шпор" составит 40 миллионов евро, включая бонусы.



В предыдущем сезоне Ромеро участвовал в 32 матчах за Тоттенхэм в разных турнирах, забив шесть голов и совершив четыре голевые передачи.



На чемпионате мира 2026 года в составе аргентинской сборной он принял участие в семи матчах, забив один гол и сделав одну голевую передачу.



Напомним, что Атлетико потерял своего нападающего перед началом сезона.