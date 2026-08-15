Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык продлил контракт с клубом

Шахтер продлил контракт с основным вратарем Дмитрием Ризныком до 2031 года.

Дмитрий Ризнык, основной вратарь футбольного клуба Шахтер, продлил свое соглашение с командой, сообщает сайт "горняков".



Соглашение между 27-летним украинским вратарем и клубом будет действительно до 31 июля 2031 года.



Ризнык присоединился к Шахтеру в феврале 2023 года. С того времени он принял участие в 118 официальных играх команды, в 55 из которых не пропустил ни одного гола.



В составе команды Ризнык трижды становился чемпионом и дважды завоевывал Кубок Украины.



Ранее сообщалось о продлении контракта Шахтера с бразильским полузащитником.