Кривбасс и Левый Берег разошлись миром

Кривбасс и Левый Берег завершили матч украинской Премьер-лиги вничью, несмотря на доминирование хозяев поля.

В субботу, 15 августа, в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги Кривбасс на своей домашней арене встречался с командой Левый Берег.



Несмотря на то, что Кривбасс доминировал в игре, команда не смогла удержать свое преимущество после того, как один из игроков был удален с поля. Встреча завершилась со счетом 1:1.



Новобранец Кривбасса Яксон Ривас открыл счет на 18-й минуте, забив великолепный гол с дальней дистанции. Это преимущество команда сумела сохранить до окончания первого тайма, несмотря на продолжительную паузу из-за воздушной тревоги.



Во втором тайме Кривбасс оказался в меньшинстве после того, как Тьяго Боржес получил вторую желтую карточку на 60-й минуте. Левый Берег быстро воспользовался этим и сравнял счет на 71-й минуте благодаря дальнему удару Сиднея. Гости могли даже выиграть, но их планы сорвал Александр Кемкин.



После трех матчей в текущем сезоне Кривбасс набрал четыре очка, в то время как Левый Берег имеет два балла после двух игр.



Статистика матча Кривбасс - Левый Берег:



Кривбасс - Левый Берег 1:1



Голы: Ривас, 18 - Сидней, 71



Удары: 8 - 17

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 5 - 6

Фолы: 14 - 15



Составы команд:



Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Мпанзу (заменен на Джонса на 7-й минуте), Боржес, Джованни (заменен на Пидгурского на 83-й минуте), Нави, Шевченко, Сек (заменен на Бекаваца на 62-й минуте), Мулик (заменен на Боднара на 83-й минуте), Ривас (заменен на Машаду на 83-й минуте).



Левый Берег: Жмурко, Соколов, Акимов, Бондаренко, Сидней, В. Волошин (заменен на Н. Волошина на 80-й минуте), Диего, Воробчак, Венделл (заменен на Бонсу на 80-й минуте), Шастал (заменен на Квасницу на 66-й минуте).



Предупреждения: Боржес, Кемкин, Ривас - Шастал, Воробчак.



Удаление: Боржес, 60.