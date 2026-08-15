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Кривбасс и Левый Берег разошлись миром

Кривбасс и Левый Берег завершили матч украинской Премьер-лиги вничью, несмотря на доминирование хозяев поля.
Кривбасс и Левый Берег разошлись миром
Кривбасс и Левый Берег сыграли вничью / ФК Кривбасс (Кривой Рог)

В субботу, 15 августа, в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги Кривбасс на своей домашней арене встречался с командой Левый Берег.

Несмотря на то, что Кривбасс доминировал в игре, команда не смогла удержать свое преимущество после того, как один из игроков был удален с поля. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Новобранец Кривбасса Яксон Ривас открыл счет на 18-й минуте, забив великолепный гол с дальней дистанции. Это преимущество команда сумела сохранить до окончания первого тайма, несмотря на продолжительную паузу из-за воздушной тревоги.

Во втором тайме Кривбасс оказался в меньшинстве после того, как Тьяго Боржес получил вторую желтую карточку на 60-й минуте. Левый Берег быстро воспользовался этим и сравнял счет на 71-й минуте благодаря дальнему удару Сиднея. Гости могли даже выиграть, но их планы сорвал Александр Кемкин.

После трех матчей в текущем сезоне Кривбасс набрал четыре очка, в то время как Левый Берег имеет два балла после двух игр.

Статистика матча Кривбасс - Левый Берег:

Кривбасс - Левый Берег 1:1

Голы: Ривас, 18 - Сидней, 71

Удары: 8 - 17
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 5 - 6
Фолы: 14 - 15

Составы команд:

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Мпанзу (заменен на Джонса на 7-й минуте), Боржес, Джованни (заменен на Пидгурского на 83-й минуте), Нави, Шевченко, Сек (заменен на Бекаваца на 62-й минуте), Мулик (заменен на Боднара на 83-й минуте), Ривас (заменен на Машаду на 83-й минуте).

Левый Берег: Жмурко, Соколов, Акимов, Бондаренко, Сидней, В. Волошин (заменен на Н. Волошина на 80-й минуте), Диего, Воробчак, Венделл (заменен на Бонсу на 80-й минуте), Шастал (заменен на Квасницу на 66-й минуте).

Предупреждения: Боржес, Кемкин, Ривас - Шастал, Воробчак.

Удаление: Боржес, 60.

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