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Команда, в которой играл Довбык, может подписать Мудрика

Рома рассматривает возможность приобретения украинского футболиста Михаила Мудрика, несмотря на неопределенность его будущего в Челси.
Команда, в которой играл Довбык, может подписать Мудрика
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик может перебраться в Италию для продолжения своей футбольной карьеры.

Инсайдер Марк Битти раскрыл информацию о том, что Мудрик был представлен как возможный новый игрок для итальянского футбольного клуба Рома. В данный момент клуб рассматривает возможность приобретения украинского футболиста.

Важно отметить, что, несмотря на интерес, проявленный Ромой, Челси еще не принял окончательного решения о будущем 25-летнего игрока и рассматривает возможность его аренды.

Следует учесть, что Мудрик не играл в официальных матчах с ноября 2024 года. Его контракт с Челси истекает 30 июня 2031 года.

Ранее Мудрик шокировал публику, объявив о своем возвращении в футбол после допингового бана.

 

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