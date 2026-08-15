Ферран Торрес переходит в ПСЖ

Торрес переходит в ПСЖ за 50 миллионов евро, подписав контракт до 2031 года. В новом клубе он будет играть под номером 9.

Форвард Барселоны и испанской национальной команды Ферран Торрес теперь будет выступать за Пари Сен-Жермен (ПСЖ), согласно информации на официальном сайте французского клуба.



26-летний игрок перебрался в ПСЖ, заключив договор до июня 2031 года. Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро.



Торрес, который будет носить футболку с номером 9 в своем новом клубе, сыграл 49 матчей за Барселону в прошлом сезоне, забив 21 гол и сделав три голевые передачи.



На чемпионате мира 2026 года он участвовал в восьми играх за сборную Испании, забив единственный гол в финале против Аргентины, что привело к победе со счетом 1:0 в овертайме.



