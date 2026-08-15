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Изаки Силва продлил контракт с Шахтером

Силва продлил контракт с Шахтером до 2031 года.
Изаки Силва продлил контракт с Шахтером
Изаки Силва / ФК Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк

Бразильский футболист Изаки Силва, играющий на позиции полузащитника в Шахтере, продлил свой контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды.

19-летний игрок заключил новое соглашение с Шахтером, которое будет действовать до 31 августа 2031 года.

Силва стал игроком Шахтера в августе 2025 года. С тех пор он участвовал в 39 играх, забил семь голов и совершил семь голевых передач. В 2026 году он вместе с командой завоевал чемпионский титул в Украине.

Весной 2026 года Силва впервые вышел на поле в составе юношеской сборной Бразилии U20, где провел три матча и забил один гол.

Ранее стало известно, что Шахтер определился со стадионом для участия в Лиге чемпионов.

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