Уоррен высказался о долгожданном бое Фьюри - Джошуа

Madison Square Garden в Нью-Йорке может стать местом проведения боя Фьюри и Джошуа, несмотря на недовольство британских фанатов.

Промоутер бокса Фрэнк Уоррен обсуждает потенциальное место проведения ожидаемого боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, запланированного на ноябрь.



В настоящее время Madison Square Garden в Нью-Йорке выступает как основной кандидат для организации боя, несмотря на стремление британских боксерских фанатов увидеть схватку на родной земле боксеров.



Уоррен признает, что проведение боя за пределами Великобритании может вызвать разочарование у британских боксерских фанатов, как отмечает Boxing News Online.



Тем не менее, он подчеркивает, что главное - это проведение этого долгожданного события. Если бой пройдет в США, его смогут увидеть миллионы телезрителей.



Ранее непобедимый австралийский боксер бросил вызов всему тяжеловесному элитному классу.