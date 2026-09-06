Цыганков дебютировал за Аякс в матче с ПСВ, не сумев помешать поражению

Украинский футболист Цыганков дебютировал за Аякс в матче против ПСВ, несмотря на поражение команды со счетом 3:1.

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В субботу, 5 сентября, на домашней арене Аякса прошла встреча с ПСВ в рамках пятого тура футбольного чемпионата Нидерландов.



Виктор Цыганков, украинский футболист, недавно перешедший из Жироны, впервые принял участие в матче за амстердамский клуб.



28-летний Цыганков, играющий на позиции вингера, начал матч на скамейке запасных и был вызван на замену на 61-й минуте, заменив Стевена Бергейса, при счете 2:1 в пользу ПСВ.

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Несмотря на активную игру Цыганкова в его первом матче за Аякс, команда не смогла предотвратить поражение. ПСВ забил третий гол ближе к концу матча, установив окончательный счет 3:1 в свою пользу.

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