Цыганков дебютировал за Аякс в матче с ПСВ, не сумев помешать поражению
Украинский футболист Цыганков дебютировал за Аякс в матче против ПСВ, несмотря на поражение команды со счетом 3:1.
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В субботу, 5 сентября, на домашней арене Аякса прошла встреча с ПСВ в рамках пятого тура футбольного чемпионата Нидерландов.
Виктор Цыганков, украинский футболист, недавно перешедший из Жироны, впервые принял участие в матче за амстердамский клуб.
28-летний Цыганков, играющий на позиции вингера, начал матч на скамейке запасных и был вызван на замену на 61-й минуте, заменив Стевена Бергейса, при счете 2:1 в пользу ПСВ.
Несмотря на активную игру Цыганкова в его первом матче за Аякс, команда не смогла предотвратить поражение. ПСВ забил третий гол ближе к концу матча, установив окончательный счет 3:1 в свою пользу.
Defeat. pic.twitter.com/AVqwY3Gt83— AFC Ajax (@AFCAjax) September 5, 2026
Стоит отметить, что Цыганков перешел в Аякс из Жироны за 4 миллиона евро, подписав договор с клубом до июня 2029 года.
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