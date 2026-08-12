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Теремоана готов к бою с Хуни: австралийский боксер нацеливается на титул

Теремоана Теремоана нацелен на бой с Джастисом Хуни после предстоящего поединка с ДеАндре Сэвиджем.
Теремоана готов к бою с Хуни: австралийский боксер нацеливается на титул
Теремоана Теремоана / Getty Images

Теремоана Теремоана, австралийский боксер в супертяжелой весовой категории, готовится к бою с Джастисом Хуни, также из Австралии.

28-летний Теремоана убежден, что их потенциальный бой может привлечь полные трибуны зрителей. Сейчас он активно готовится к поединку с американцем ДеАндре Сэвиджем.

Тем не менее, в случае успеха, Теремоана рассчитывает, что Matchroom Boxing организует для него бой с Хуни. Он выразил эти надежды в интервью для The Ring.

Также Теремоана заявил о своем желании встретиться на ринге с другими ведущими боксерами в супертяжелой весовой категории, включая Мозеса Итауму, Филипа Хрговича, Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

Ранее Александр Гвоздик высказал критику в адрес формы Усика, приводя в качестве аргумента его последний бой.

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