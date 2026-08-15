Ничья в матче Кудровка против Оболони

Обе команды не смогли забить голы, несмотря на численное преимущество Оболони во втором тайме.

В субботу, 15 августа, прошел матч третьего тура украинской Премьер-лиги, где встретились Кудровка и Оболонь.



Игра завершилась нулевой ничьей.



В первом тайме Кудровка демонстрировала большую активность, но до перерыва обе команды не смогли открыть счет. Во второй половине игры Кудровка оказалась в меньшинстве после того, как Артур Думанюк был удален на 54-й минуте за два предупреждения. Оболонь, имея численное преимущество, перехватила инициативу, но не сумела воспользоваться своим преимуществом до окончания матча.



После трех туров текущего сезона Кудровка и Оболонь набрали по два очка.



Статистика матча третьего тура УПЛ



Кудривка - Оболонь 0:0



Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 7 - 6

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 6 - 3

Фолы: 14 - 11



Состав команд:



Кудровка: Яшков, Огарков, Потимков, Векляк, Пасич, Думанюк, Смирный (заменен на Макоссо, 68), Беляев (заменен на Сигеев, 57), Петряк (заменен на Бычек, 68), Овусу (заменен на Верлей, 88), Свитюха (заменен на Ющенко, 46).



Оболонь: Баранцов (заменен на Федоривский, 46), Капинус, Прокопчук, Жовтенко, Полегенько, Мишнев (заменен на Волохатый, 74), Мороз (заменен на Чех, 57), Слободян, Мединский, Лях (заменен на Устименко, 46), Шулянский (заменен на Маткевич, 68).



Предупреждения: Думанюк, Прокопчук, Жовтенко, Капинус.



Удаление: Думанюк, 54 минута.