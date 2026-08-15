Украинский голкипер попал в сферу интересов Ювентуса

Ювентус рассматривает возможность подписания контракта с Луниным, варианты включают аренду или полный переход в клуб.

Украинский голкипер мадридского Реала, Андрей Лунин, рассматривает возможность перехода в итальянский футбол.



Туринский Ювентус в настоящее время изучает варианты заключения контракта с Луниным, но окончательное решение еще не принято: либо арендовать украинского вратаря, либо полностью перевести его в свой клуб.



Важно отметить, что Ювентус, ищущий нового вратаря, также рассматривает возможность подписания контракта с Анатолием Трубиным из Бенфики и Хуаном Муссо из Атлетико.Напомним, что текущий контракт Лунина с Реалом истекает в летний период 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.Напомним, что капитан Марселя был подвергнут дисциплинарному взысканию со стороны клуба.