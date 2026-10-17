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Снигур прорывается в финал квалификации WTA 500 в Китае

Снигур одержала победу над Линь Юйцзюнь, сыграв 6:4, 2:6, 6:1, и вышла в финал квалификации турнира WTA 500 в Нинбо.
Снигур прорывается в финал квалификации WTA 500 в Китае
Дарья Снигур / Getty Images

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Украинская теннисистка Дарья Снигур, занимающая 42-ю строчку в рейтинге WTA, успешно вышла в финал квалификации на турнире WTA 500 в китайском городе Нинбо.

Снигур боролась за финальное место в квалификации против китайской спортсменки Линь Юйцзюнь, которая занимает 889-ю позицию в рейтинге WTA. Украинка победила свою соперницу в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Во время игры Снигур не допустила ни одного выхода за пределы поля, совершила семь двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов.

Это была первая встреча этих теннисисток на корте.

WTA 500, Нинбо, Китай
Квалификация, полуфинал

Дарья Снигур (Украина) - Линь Юйцзюнь (Китай) 6:4, 2:6, 6:1

В финале квалификации Снигур встретится с Катажиной Кавой из Польши.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина завершила свое участие в турнире в Ухане.

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