Снигур прорывается в финал квалификации WTA 500 в Китае

Снигур одержала победу над Линь Юйцзюнь, сыграв 6:4, 2:6, 6:1, и вышла в финал квалификации турнира WTA 500 в Нинбо.

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Украинская теннисистка Дарья Снигур, занимающая 42-ю строчку в рейтинге WTA, успешно вышла в финал квалификации на турнире WTA 500 в китайском городе Нинбо.



Снигур боролась за финальное место в квалификации против китайской спортсменки Линь Юйцзюнь, которая занимает 889-ю позицию в рейтинге WTA. Украинка победила свою соперницу в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Во время игры Снигур не допустила ни одного выхода за пределы поля, совершила семь двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов.



Это была первая встреча этих теннисисток на корте.



WTA 500, Нинбо, Китай

Квалификация, полуфинал



Дарья Снигур (Украина) - Линь Юйцзюнь (Китай) 6:4, 2:6, 6:1



В финале квалификации Снигур встретится с Катажиной Кавой из Польши.



Ранее сообщалось, что Элина Свитолина завершила свое участие в турнире в Ухане.