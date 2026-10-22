Туран: Поражение от Интера - урок для Шахтера в Лиге чемпионов

Туран: Шахтер мог проявить себя лучше против Интера в Лиге чемпионов.

Главный наставник футбольного клуба Шахтер Арда Туран выразил свое мнение относительно недавнего проигрыша от Интера со счетом 1:0 в рамках третьего тура Лиги чемпионов.



Туран, который возглавляет "горняков", утверждает, что его команда могла бы проявить себя лучше в данном матче.



"Интер в некоторых аспектах сыграл лучше нас. Хочу поздравить Интер и Кристиана Киву. Нам нужно прибавлять в матчах против больших команд на больших стадионах.

Мы играли достаточно хорошо, чтобы набрать очки, поэтому разочарованы. Мы гордимся своей игрой, но не можем быть довольны результатом. С учетом того уровня, который мы показали, результат должен был быть лучше.

Некоторые из наших молодых игроков играли против своих кумиров. Они вынесут уроки из этого опыта и продолжат расти и совершенствоваться", - говорит Туран, цитата взята с официального сайта УЕФА.



Стоит отметить, что Интер одержал победу над Шахтером в матче Лиги чемпионов, несмотря на удаление одного из игроков.