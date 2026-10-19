Свитолина и Монфис расстаются: теннисистка сделала заявление
Война в Украине вызвала у Свитолины эмоциональный кризис, влияющий на ее личную жизнь и карьеру.
Украинская теннисистка Элина Свитолина в своем посте в Instagram раскрыла, что война в Украине серьезно повлияла на ее психическое здоровье.
Свитолина открыто призналась, что недавно испытывала глубокий эмоциональный кризис, о котором ранее не рассказывала.
"То, чего вы не видели, - это бессонные ночи, сомнения и ощущение, что я постепенно теряю себя", - поделилась теннисистка.
Свитолина выразила признательность Монфису за поддержку в трудные времена. Однако, она пришла к выводу, что для восстановления своего эмоционального равновесия ей необходимо переосмыслить себя, что невозможно в рамках их брака.
"Это самая тяжелая правда, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться, и самое трудное, что мне приходилось говорить человеку, которого я люблю", - написала Свитолина.
Теннисистка подчеркнула, что в случившемся никто не виноват. По ее словам, она и Монфис искренне любили друг друга и создали вместе прекрасную жизнь.
Свитолина также отметила, что их дочь Скай останется для них приоритетом. Несмотря на окончание брака, они планируют продолжать вместе заботиться о ребенке и поддерживать друг друга в роли родителей.
"Наш брак заканчивается, но наша семья - нет. Мы всегда будем ее родителями и будем рядом на каждом этапе ее жизни", - заявила Свитолина.
Напомним, Свитолина и Костюк удержали свои позиции в рейтинге WTA.
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