Свитолина и Монфис расстаются: теннисистка сделала заявление

Война в Украине вызвала у Свитолины эмоциональный кризис, влияющий на ее личную жизнь и карьеру.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своем посте в Instagram раскрыла, что война в Украине серьезно повлияла на ее психическое здоровье.



Свитолина открыто призналась, что недавно испытывала глубокий эмоциональный кризис, о котором ранее не рассказывала.



"То, чего вы не видели, - это бессонные ночи, сомнения и ощущение, что я постепенно теряю себя", - поделилась теннисистка.

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