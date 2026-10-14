Снигур уступает Тьен: потеря во втором раунде турнира

Снигур не смогла воспользоваться преимуществом в первом сете, а во втором Тьен быстро обрела преимущество и выиграла матч.

Во втором раунде турнира Дарья Снигур потерпела поражение от индонезийской теннисистки Джанис Тьен, уступив со счетом 5:7, 3:6.



В начале первого сета Снигур удалось восстановиться после раннего брейка, совершенного Тьен. Снигур взяла инициативу и при счете 5:4 имела возможность выиграть сет, однако не сумела воспользоваться этим. Тьен выиграла три гейма подряд и вышла вперед в матче.



Во втором сете Тьен быстро обрела преимущество, сделав брейк и ведя со счетом 2:0. После серии геймов, проигранных обеими игроками на своих подачах, Тьен увеличила свое преимущество до 5:2. Снигур выиграла еще один гейм, но затем Тьен успешно подала на матч.



Снигур совершила один эйс и три двойные ошибки. Тьен сделала четыре эйса. Снигур также совершила 34 невынужденные ошибки, несмотря на то, что у нее было небольшое преимущество в виннерах - 16 против 15.



После победы над 14-й ракеткой мира Элизой Мертенс в первом круге, Снигур не смогла продолжить свою победную серию. Тьен продвинулась в третий раунд турнира, где она встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко и Энн Ли.



Итоговый счет матча между Джанис Тьен (Индонезия) и Дарьей Снигур (Украина) составил 7:5, 6:3.



Напомним, что ранее Свитолина одолела свою соперницу в тяжелой борьбе.