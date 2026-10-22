Травма вынудила Костюк отказаться от азиатских турниров

Из-за повторного ухудшения состояния правого запястья Костюк пропустит азиатские соревнования этого сезона.

Украинская теннисистка Марта Костюк объявила, что не примет участие в азиатских соревнованиях этого сезона.



Костюк была вынуждена отказаться от игры во втором раунде турнира в Нинбо, Китай, против Екатерины Александровой, также известной как "нейтралка", и от парного матча из-за повторного ухудшения состояния своего правого запястья.



"Боль в запястье вернулась, и как бы мне не хотелось продолжать играть, я знаю, что мне нужно больше времени на восстановление. Надеюсь вернуться на корт в ближайшее время. Спасибо за вашу поддержку. Увидимся в следующем году, Азия", - написала Костюк в Instagram.

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