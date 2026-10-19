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Криштиану Роналду дисквалифицирован на 30 дней и оштрафован за нарушение дисциплины

Роналду дисквалифицирован на 30 дней и обязан уплатить штраф за нарушение дисциплинарных правил ПФФ.
Криштиану Роналду дисквалифицирован на 30 дней и оштрафован за нарушение дисциплины
Криштиану Роналду / Getty Images

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Португальская футбольная федерация применила дисциплинарные санкции к футболисту Криштиану Роналду за неправомерное покидание места расположения национальной команды во время международного перерыва на матчи Лиги наций.

Официальный сайт федерации сообщает, что 41-летний спортсмен временно исключен из участия в играх национальной команды и обязан уплатить штраф.

В заявлении говорится:

Признать обвиняемого Криштиану Роналду виновным в совершении однократного и умышленного дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 1 статьи 160 Дисциплинарного регламента ПФФ, применив к нему санкцию в виде дисквалификации на 30 дней и в качестве дополнительной санкции - штраф в размере 255 евро.



В связи с дисквалификацией известный футболист не сможет принять участие в предстоящих матчах португальской сборной в рамках Лиги наций против Дании (14 ноября) и Уэльса (17 ноября).

Стоит отметить, что в конце сентября Роналду покинул сборную Португалии после того, как не вышел на поле в матче второго тура Лиги наций против Норвегии (2:1), что вызвало конфликт с главным тренером Жоржи Жезушем и привело к выражению недовольства его игровым временем. Он также отсутствовал в последующих играх против Дании (4:2) и Норвегии (2:1).

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