Криштиану Роналду дисквалифицирован на 30 дней и оштрафован за нарушение дисциплины

Роналду дисквалифицирован на 30 дней и обязан уплатить штраф за нарушение дисциплинарных правил ПФФ.

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Португальская футбольная федерация применила дисциплинарные санкции к футболисту Криштиану Роналду за неправомерное покидание места расположения национальной команды во время международного перерыва на матчи Лиги наций.

Официальный сайт федерации сообщает, что 41-летний спортсмен временно исключен из участия в играх национальной команды и обязан уплатить штраф.

В заявлении говорится:

Признать обвиняемого Криштиану Роналду виновным в совершении однократного и умышленного дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 1 статьи 160 Дисциплинарного регламента ПФФ, применив к нему санкцию в виде дисквалификации на 30 дней и в качестве дополнительной санкции - штраф в размере 255 евро.

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