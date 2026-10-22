Свитолина отказывается от турнира WTA 500 в Токио, но готовится к Заключительному турниру WTA

Свитолина пропустит турнир WTA 500 в Токио, но вернется на корт в ноябре на Заключительном турнире WTA в Индиан-Уэлсе, США.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая занимает шестую строчку в рейтинге WTA, решила отказаться от участия в турнире WTA 500 в Токио, намеченном на 26 октября - 1 ноября.



Это подтверждено на официальной странице японского турнира, где указано, что ведущая украинская теннисистка не будет участвовать в соревнованиях.



В последний раз Свитолина выступала в рамках азиатской серии турниров WTA 1000 в Ухане, Китай. Она дошла до четвертьфинала, но была побеждена британкой Сонай Картал.



Предполагается, что Свитолина вернется на теннисные корты в ноябре на Заключительном турнире WTA, на который она уже прошла квалификацию.



Турнир, в котором участвуют восемь лучших теннисисток сезона, пройдет в Индиан-Уэлсе, США, с 8 по 15 ноября.



Стоит отметить, что все участницы Заключительного турнира WTA уже известны.