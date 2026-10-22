Мемфис обыграл Юту в стартовом матче сезона НБА: Михайлюк набрал 10 очков

Святослав Михайлюк набрал 10 очков в матче с Мемфисом, но Юта уступила со счетом 123:103.

Утром 22 октября баскетбольная команда Юта начала свою игру в регулярном сезоне НБА, но была побеждена командой Мемфис со счетом 123:103.



Украинский защитник Юты Святослав Михайлюк провел на паркете 19 минут. В течение этого времени он заработал десять очков (2/2 двухочковых, 2/3 трехочковых), сделал два паса, один ребаунд и три перехвата, при этом совершив один фол.



Матч между Мемфисом и Ютой закончился со счетом 123:103 (29:31, 35:20, 34:28, 25:24)



Состав команды Мемфис: Джером (45 + 7 ребаундов + 6 ассистов), Уэллс (12), Кауард (7 + 7 ребаундов), Бузер (7 + 11 ребаундов), Иди (6 + 9 ребаундов) - стартовый пятерка; Грант (15), Джексон (12 + 8 ребаундов), Пиппен (9), Пост (7), Спенсер (3).



Состав команды Юты: Джордж (22), Маркканен (18 + 9 ребаундов), Джарен Джексон (15 + 5 потерь), Питерсон (9), Хэйс (5 + 6 блок-шотов) – стартовый пятерка; Бэйли (12), Михайлюк (10), Коллиер (7), Филиповски (3), Сенсабо (2), Окоги (0).





Следующий матч в рамках регулярного сезона НБА для Юты запланирован на 24 октября против Нью-Орлеана.



Ранее сообщалось, что Михайлюк показал наилучший результат по показателю "плюс-минус" в предсезонной игре команды Юты.