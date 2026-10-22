Уоррен уверен: Фьюри способен нокаутировать Джошуа в предстоящем бою

Фьюри готов к победе над Джошуа, утверждает его промоутер Фрэнк Уоррен, ожидая захватывающего боя 11 декабря.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против Энтони Джошуа.



Уоррен, который представляет британского боксера, утверждает, что Фьюри имеет все необходимые умения для того, чтобы одолеть Джошуа и даже завершить бой досрочно.



"Стили делают бои. Я верил в это так же, как верил в Даниэля Дюбуа, когда он дрался с Джошуа, что он его нокаутирует и победит. Думаю, Тайсон сделает то же самое.

Я просто чувствую, что Тайсон знает, как с ним справиться, по моему мнению. Возможно, я ошибаюсь. Единственное, что мы все знаем об Энтони, что он может очень сильно ударить. Когда он наносит удары, он становится очень уязвимым, а Тайсон отлично умеет контратаковать.

Думаю, оба будут немного медленнее, чем раньше. Это будет очень захватывающе, пока будет продолжаться", - сказал Уоррен в интервью Sky Sports Boxing.



Поединок между Фьюри и Джошуа намечен на 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс, где будет разыгран титул WBA Super.



Промоутер Джошуа ранее обсуждал возможность проведения реванша с Фьюри.