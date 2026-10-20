Свитолина о разводе: Жизнь на фоне войны заставила переосмыслить приоритеты

Свитолина объяснила, что война и личные обстоятельства повлияли на ее решение о разводе.

Спортсменка подтвердила, что ее решение было основано на личном опыте и переосмыслении своих жизненных приоритетов.

Свитолина в своем Instagram заявила:

На самом деле все гораздо сложнее, и дело никогда не было только в чем-то одном.

Украинская теннисистка рассказала, что жизнь на фоне войны в течение более чем четырех с половиной лет заставила ее переосмыслить свое восприятие себя и своего будущего.

Спортсменка призналась:

В какой-то момент я просто поняла, что не хочу продолжать жить жизнью, в которой я по-настоящему не счастлива. И поверьте, принять это решение было совсем непросто.

Однако Свитолина подчеркнула, что она продолжает любить и уважать Монфиса и ценит его как человека. По ее словам, ей было важно быть откровенной как с мужем, так и с самой собой.Теннисистка также отметила, что некоторые аспекты их решения слишком личны, чтобы обсуждать их публично.Свитолина также прокомментировала завершение карьеры Монфиса. Француз решил уйти из тенниса раньше, чем планировал, после того как супруги приняли решение о своем будущем.

Свитолина пояснила:

К сожалению, в его адрес прозвучало много обвинений, которых он не заслуживал, поэтому мы совместно опубликовали заявление.

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